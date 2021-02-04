  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

"Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var" diyen Erdoğan'dan tokat gibi sözler

Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?

Instagram kullananlar dikkat! Silinince kaybolmayacak

Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira

Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’

FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte mutasyonlu virüs görülen il sayısı

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Dünya İngiltere'den Kıbrıs açıklaması
Dünya

İngiltere'den Kıbrıs açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs meselesinin çözülmesi konusunda taraflara her türlü yardımı edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:44:00 -
İngiltere'den Kıbrıs açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs meselesinin çözülmesine yardımcı olma konusunda ülke olarak rollerini eksiksiz oynayacaklarını belirtti.

Dominic Raab, yakın zamanda Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenmesi planlanan, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayrı resmi konferans öncesi Rum kesimine ziyarette bulundu.

İlk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anatasiadis ile görüşen Raab, sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Raab, "Kıbrıs'taki insanların uzun zamandır dostuyuz. Kıbrıs'taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız" dedi.

"Tüm fırsatlar değerlendirilmeli"

Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

BM öncülüğündeki konferansın Kıbrıs'ta her iki topluma da fayda sağlamak ve bölgesel istikrarı artırmak için bir fırsat olduğunu belirten Raab, bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Raab, "Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

İngiliz Bakan, İngiltere'nin Kıbrıs meselesinin çözülmesi, Ada'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için Kıbrıs halkı ve BM ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..
Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Gündem

Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 kritik görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce MHP ..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay