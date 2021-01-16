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Dünya İngiltere'den kalkan uçak Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
Dünya

İngiltere'den kalkan uçak Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden uçak, rahatsızlanan ve Türkiye'de yapılan tedavide koronavirüs tespit edilen yolcudan dolayı Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 00:36:00 -
İngiltere'den kalkan uçak Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden uçak, bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Yolcuya ilk müdahale uçakta yapıldı

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Katar’ın başkenti Doha’ya giden Katar Havayollarına ait Boeing 787 model uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı. Korona virüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcuda koronavirüs tespit edildi

Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda koronavirüs tespit edildiğini iletti.

 

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