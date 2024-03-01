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Dünya İngiltere'den İsrail çağrısı! 'Acilen hesap sorulmalı'
Dünya

İngiltere'den İsrail çağrısı! 'Acilen hesap sorulmalı'

Yeniakit Publisher
2024-03-01 22:58:00 -
İngiltere'den İsrail çağrısı! 'Acilen hesap sorulmalı'

Katil İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına dünyadan tepki yağıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, vahşete tepki göstererek, "Gazze'de dün yardım konvoyunu bekleyen insanların ölümü korkunçtu. Acilen soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır” dedi.

Katil İsrail’in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 112 Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırıya ilişkin Avrupa’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Gazze'de dün bir yardım konvoyunu bekleyen insanların ölümü korkunçtu. Acilen soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır” dedi.

Böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiğini belirten Cameron, “İsrail, Gazze halkına çok daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Ele alınması gereken çok sayıda çıkmaz tespit ettik. Buna göre, İsrail acilen Gazze'ye daha fazla geçiş kapısı açmalı, bürokratik engelleri ortadan kaldırmalı, Gazze'de yardım operasyonlarını mümkün kılmalı ve sivilleri, STK'ları, sağlık görevlilerini ve yardım sağlayan diğer kişileri korumak için sağlam bir çatışma önleme mekanizmasının yürürlükte olmasını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Cameron, bölgede derhal insani ara verilmesinin gerektiğini vurgulayarak, bunun insan yardımların ulaştırılmasının ve esirlerin serbest bırakılmasının tek yolu olduğunu söyledi.

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