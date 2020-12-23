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Aktüel İngiltere'den Fransa'ya geçmek isteyen tır şoförleriyle polis arasında arbede yaşandı
Aktüel

İngiltere'den Fransa'ya geçmek isteyen tır şoförleriyle polis arasında arbede yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:02:49 -
İngiltere'den Fransa'ya geçmek isteyen tır şoförleriyle polis arasında arbede yaşandı

LONDRA (AA) - İngiltere'den Fransa'ya geçebilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları istenen tır şoförleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

Paris ve Londra hükümetleri arasında varılan mutabakata rağmen 3 gündür Fransa'ya geçebilmek için bekleyen şoförlerin sorunu çözülemedi.

Dover Limanı'na çıkan yolda bekleyen tırların sayısının 5 bini bulduğu belirtilirken, test zorunluluğu nedeniyle kuyruğun daha da uzaması bekleniyor.

Askerlerin de desteğiyle testlere başlansa da durumun normale dönmesinin birkaç gün süreceği öngörülüyor.

Bu arada, bir an önce Fransa'ya geçmek için test olmayı bekleyen şoförler ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Kent polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülke, İngiltere'yle olan seyahati durdurmuştu.

Fransa'nın 20 Aralık'ta aldığı karar nedeniyle de Dover Limanı'na çıkan kara yolunda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle sebze ve meyve tedarikinde sorun yaşanabileceğini duyurmuştu.

Dün varılan mutabakatta, İngiltere'den Fransa'ya seyahat etmek isteyenlere, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirilmişti.



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