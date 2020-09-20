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Dünya İngiltere'den flaş koronavirüs kararı: Zorunlu olacak
Dünya

İngiltere'den flaş koronavirüs kararı: Zorunlu olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının kesilebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:46:00 -
İngiltere'den flaş koronavirüs kararı: Zorunlu olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle aldıkları önlemleri umursamayanların çok sert cezalarla karşılaşacağını söyledi.

Alınan yeni önlemler kapsamında, test sonucu pozitif çıkanların 28 Eylül'den itibaren kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" olacağını ve bu kurallara uymayanlara 1000 sterlin (yaklaşık 9700 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezası kesilebileceği açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, kendilerini izole etmek zorunda kalan ve evde çalışma imkanı olmayan düşük gelirlilere de 500 sterlin destek sağlanacağı bildirildi.

Avrupa'da koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de vaka sayıları ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti. Ülkede önceki gün 4 bin 422 kişiye koronavirüs tanısı konulmasıyla son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde artan vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

 

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