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Dünya

İngiltere'den flaş karar: Listeden çıkarıldı

İngiltere, ikinci dalga uyarılarının arttığı İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek "güvenli ülkeler" listesinden de çıkardığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:56:00 -
İngiltere'den flaş karar: Listeden çıkarıldı

İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere, ikinci dalga uyarılarılarının arttığı İspanya'dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkardığını açıkladı.

İspanya'da vaka sayısı 319 bin 501'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.

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