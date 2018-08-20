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İngiltere'den dikkat çeken Suriye kararı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yardım fonlarını kesmesinin ardından İngiltere'de aynı yönde karar alarak yardım fonlarının bir kısmını çektiğini duyurdu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:33
İngiltere'den dikkat çeken Suriye kararı!

ABD'nin Suriye'ye yönelik yardım fonlarına ilişkin aldığı kararın ardından İngiltere de yardım fonlarının bir kısmını geri çekti.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan çıklamada, “Sahadaki bazı bölgelerde durum gittikçe kötüleştiğinden, insani yardım dışı bazı programlarımıza desteğimizi azalttık ancak ülkenin güvenlik ve istikrarını geliştirmek için en çok ihtiyacı olanlara hayati yardım vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

ABD FONLARI KESMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığını bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak" demişti.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"ABD, Suriye'ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD'nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DAEŞ’ten kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:33
  1. İngiltere
  2. ABD
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