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Dünya İngiltere'den Çin'e Uygur tepkisi: Erişime izin verin
Dünya

İngiltere'den Çin'e Uygur tepkisi: Erişime izin verin

İngiltere, Çin'in BM'ye Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim izni vermesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:42:00 -
İngiltere'den Çin'e Uygur tepkisi: Erişime izin verin

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına tepki göstererek, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri veya başka bağımsız bir uzmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişimine izin verilmesini istedi.

Raab, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in Uygur Türklerine ve Sincan'daki diğer azınlıklara karşı işlediği sistematik insan hakları ihlallerine ilişkin her gün yeni haberler gördüklerini belirtti.

"Sincan'daki durum kabul edilemez." diyen Raab, işkence, zorla çalıştırma ve kadınların zorla kısırlaştırılması dahil, bildirilen istismarların aşırı ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

İngiliz Bakan, ihlallerin "endüstriyel ölçekte" gerçekleştiğine işaret ederek, "Bunların karşılıksız kalmamasını sağlamak ortak görevimiz olmalı. BM mekanizmaları karşılık vermeli." dedi.

"Erişimi güvence altına alan bir karar alınmalı"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri veya başka bağımsız bir uzmana, Sincan'a acil ve sınırsız erişim hakkı verilmesini gerektiğinin altını çizen Raab, "İnsan Hakları Konseyi üyeleri olarak sorumluluklarımızı yerine getireceksek, bu erişimi güvence altına alan bir karar alınmalı." dedi.

İngiliz Bakan, Myanmar'daki darbe sonrası tutuklanan siyasi liderlerin serbest bırakılmasını da isterken, Rusya'yı ifade özgürlüğü dahil insan haklarına sayı göstermeye çağırdı.

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