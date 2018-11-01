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İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamaları sonrası Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine yönelik Bakan Jeremy Hunt'ın son açıklamalarının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:52
İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarının ardından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Bakan Jeremy Hunt'ın son açıklamalarının geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamasından sonra AA muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, cinayete ilişkin Hunt’ın son açıklamalarının geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

'Haberlerin gerçek olma ihtimali yüksek'

Jeremy Hunt bu hafta İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta, Kaşıkçı cinayetini "korkunç ve şoke edici" diye nitelendirmiş ve "Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçek olma ihtimali giderek artıyor." ifadesini kullanmıştı. 

 Hunt, İngiliz istihbarat servislerinin Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ile ilgili planları bildiğine dair İngiliz basınında yer alan iddiaları da yalanlamıştı.

Bakan Hunt, daha önce yaptığı açıklamada da şunları söylemişti:

"Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil. İngiltere'nin eylemleri, Suudi yetkililerin yapacakları nihai açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine güvenmesine bağlı olacaktır. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi? Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın cesedine ne oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:52
  1. İstanbul
  2. İngiltere Dışişleri Bakanlığı
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Jeremy Hunt

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