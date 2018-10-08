İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayangazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıklamasında bulundu.08 Ekim 2018 Pazartesi 14:53
İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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