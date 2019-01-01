İngiltere'deki Türk derbisini Çağlar kazandı!

İngiltere Premier Ligde Leicester City, Everton'a konuk oldu. Karşılaşmayı Leicester 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Tosun, 70'de oyuna girdi

Everton'da Cenk Tosun 70. dakikada oyuna girdi. Milli oyuncu 2 net fırsattan yararlanamazken, bir sarı kart gördü.

Çağlar Söyüncü kulübede bekledi

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ise bu maçta şans bulamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonuçla Leicester puanını 31'e çıkardı. Everton ise 27 puanda kaldı.