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İngiltere'deki Türk derbisini Çağlar kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda konuk olduğu Cenk Tosunlu Everton'ı 1-0 yendi.

01 Ocak 2019 Salı 19:05
İngiltere'deki Türk derbisini Çağlar kazandı!

İngiltere Premier Ligde Leicester City, Everton'a konuk oldu. Karşılaşmayı Leicester 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Tosun, 70'de oyuna girdi

Everton'da Cenk Tosun 70. dakikada oyuna girdi. Milli oyuncu 2 net fırsattan yararlanamazken, bir sarı kart gördü.

Çağlar Söyüncü kulübede bekledi

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ise bu maçta şans bulamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonuçla Leicester puanını 31'e çıkardı. Everton ise 27 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:05
  1. İngiltere
  2. Everton
  3. Cenk Tosun
  4. Leicester City
  5. Çağlar Söyüncü

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