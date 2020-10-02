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Aktüel İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu
Aktüel

İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:10:21 -
İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu

ANKARA (AA) - Koku kaybının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi.

College London Üniversitesi (UCL), tat ve koku duyularını kaybeden 590 kişinin katılımıyla bir araştırma yürüttü.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 80'inde Kovid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi.

Uzmanlar, koku kaybı olanlarda, sadece tat kaybı yaşayanlarla karşılaştırıldığında antikora sahip olma olasılığının 3 katına çıktığını gözlemledi.

Bulguların koku kaybının Kovid-19'un "çok belirgin bir semptomu" olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden bilim insanları, test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.

İngiltere, koku ve tat kaybını mayısta Kovid-19 semptomlarına eklemişti.

Dünyada birçok ülkenin bu şikayetleri hala Kovid-19 semptomlarına dahil etmediği ifade ediliyor.

Koku ve tat kaybının, yeni tip koronavirüsün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila ettiğinde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu durumun, gripte koku ve tat almanın, solunum yollarının tıkanması sonucu etkilenmesinden farklı bir durum olduğuna işaret ediliyor.

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