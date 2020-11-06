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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 23 bin 287 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:59:23 -
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 355 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 23 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 48 bin 475'e ulaştı.

Bir günde 344 bin 45 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 32 milyon 970 bin 188 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 bin 999 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1181'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- İkinci ulusal karantina kararı

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; halk yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.

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