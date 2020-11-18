  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 598 kişi öldü
Dünya

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 598 kişi öldü

ingiltere'de son 24 saatte 598 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 04:37:00 -
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 598 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 20 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 732'ye yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 598 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 52 bin 745'e ulaştı.

Bir günde 234 bin 189 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 36 milyon 513 bin 502 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 15 bin 830 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1391'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!
Gündem

Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

Türkiye'nin politikası İsrail'i hoplattı!
Dünya

Türkiye'nin politikası İsrail'i hoplattı!

İsrail istihbarat kaynaklarının hükümete sunduğu raporda, Türkiye’nin Afrika genelinde artan hakimiyetinin, İsrail’in bölge üzerindeki gücün..
Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir
Gündem

Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerinden sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay