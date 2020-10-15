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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:14:02 -
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

Bir günde 295 bin 690 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 26 milyon 301 bin 12 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- 3 aşamalı kısıtlamalar

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

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