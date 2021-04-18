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Dünya İngiltere'de Rusya'ya karşı savaş gemisi yollayacak
Dünya

İngiltere'de Rusya'ya karşı savaş gemisi yollayacak

Times, İngiltere'nin Ukrayna'ya destek amacıyla Karadeniz'e iki savaş gemisi yollama kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:54:00 - 2021-04-18 12:01:09
İngiltere'de Rusya'ya karşı savaş gemisi yollayacak

İngiliz Times gazetesi, Kraliyet Donanması’ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna ve NATO'daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak, İngiltere’nin, iki savaş gemisini Karadeniz’e göndereceği belirtildi.

İngiliz gemilerin söz konusu yer değiştirmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin son yıllarda görülmemiş derecede yükselmesini izliyor.

Times’ın haberinde ayrıca, uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi.

Queen Elizabeth uçak gemisinin kendisininse Akdeniz’de kalmaya devam edeceği belirtildi.

Ukrayna’nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz’e yönlendirmesi nedeniyle Rusya da Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.

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