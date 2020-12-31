  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
Aktüel

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü

Şangay'da 23 yaşındaki kadın hasta, ülkede, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanan ilk vaka oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:31:26 -
İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü

ANKARA (AA) - Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.

23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.

Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.

Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza
Medya

RTÜK’ten FOX TV’ye beklemediği ceza

Rezil dizileriyle öne çıkan FOX TV’ye RTÜK’ten beklemediği bir hamle geldi.
İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtülü hakimler ile ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sert..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay