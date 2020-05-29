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Ekonomi

İngiltere’de nisanda sadece 197 otomobil üretildi

İngiltere’de otomotiv şirketlerinin salgın nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla nisanda otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 azaldığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:49:54 -
İngiltere’de nisanda sadece 197 otomobil üretildi

LONDRA (AA) - İngiltere’de nisan ayında otomotiv üretimi yüzde 99,7 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de otomotiv şirketlerinin koronavirüs (Kovid – 19) salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla nisan ayında otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığı bildirildi.


SMMT açıklamasında, İngiltere’de nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiği, böylece 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.

İngiltere’de nisan ayı itibarıyla yıllık bazda ise toplam otomobil üretimi yüzde 27,6 azalarak toplam 319 bin 449’a geriledi.

Açıklamada, İngiliz otomotiv şirketlerinin nisan ayında salgınla mücadelede sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman üretimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Araç üretiminin nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli.” İfadelerini kullandı.

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