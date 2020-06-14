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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 698'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:05:21 -
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 698'e çıktı

MANCHESTER (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 41 bin 698'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 698'e çıktı. Vaka sayısı ise 1514 artarak 295 bin 889'a ulaştı.

Son 24 saatte 144 bin 865 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 772 bin 602 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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