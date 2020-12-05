İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı olan bir grup protesto düzenledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

Aşı karşıtı StandUpX üyeleri, Stratford Tren İstasyonunun önünde bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteride, Kovid-19 önlemleri protesto edildi.

"İnsanların yüzde 99,7'si Kovid-19'dan kurtuluyor, neden aşıya ihtiyacımız var" ve "Kovid vurguncularını vergilendirin" yazılı pankartların taşındığı gösteride, önlemlerin kaldırılması istendi.

Göstericiler burada bulunan bir alışveriş merkezinin içinde bir süre yürüdükten sonra dağıldı. Polislerin önlem almadığının görüldüğü eylemde, taşkınlık yaşanmadı.

Grubun geçen hafta Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösteride 155 kişi gözaltına alınmıştı.