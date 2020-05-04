İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 28 bin 734'e yükseldi

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e çıktı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 734, vaka sayısı 3 bin 985 artarak 190 bin 584 oldu.

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 85 bin 186 olurken, toplam test sayısı da 1 milyon 291 bine ulaştı.

Hancock, hafta sonları sayıların genelde düşük çıktığını ve hafta içinde artmasını beklediklerini söyledi.



- Koranavirüs takip uygulaması

Bu arada Sağlık Bakanı Hancock, geliştirdikleri Kovid-19 takip uygulamasının, nüfusu yaklaşık 140 bin olduğu Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını açıkladı.

Kişinin gösterdiği belirtileri gireceği cep telefonu uygulaması, yakın zamanda bu kişiyle temas kuranlara bir uyarı mesajı gönderecek ve yapması gerekenleri bildirilecek. Denemede başarı elde edilmesi halinde uygulama tüm ülkede kullanılacak.

- Hayatını kaybeden Türklerin sayısı 47'ye çıktı

Öte yandan İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 47'ye çıktığı, bunlardan 37'sinin cenazesinin Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

- Hükümet geri adım atmıştı



İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.



23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı. Sürenin dolacağı 7 Mayıs'ta hükümetin kısıtlamaları gözden geçirmesi ve normalleşmeye dönük bir yol haritası açıklaması öngörülüyor.



İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.



Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.



Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.



Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.