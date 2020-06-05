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Aktüel

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:40:40 -
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi.
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