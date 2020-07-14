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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:07:16 -
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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