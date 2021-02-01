İngiltere'de koronavirüsten ölümler devam ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406 artarak 106 bin 564'e çıktı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 607 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.
Son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 106 bin 564'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 296 bin 367'ye ulaştığı ülkede, 494 bin 209 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 831'i yoğun bakımda bulunuyor.