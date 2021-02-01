  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'de koronavirüsten ölümler devam ediyor
Dünya

İngiltere'de koronavirüsten ölümler devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406 artarak 106 bin 564'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:09:00 -
İngiltere'de koronavirüsten ölümler devam ediyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 607 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.

Son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 106 bin 564'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 296 bin 367'ye ulaştığı ülkede, 494 bin 209 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 831'i yoğun bakımda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benim Adım Melek dizisinde flaş ayrılık kararı
Medya

Benim Adım Melek dizisinde flaş ayrılık kararı

TRT1'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde flaş bir ayrılık kararı ortaya çıkacak.
Türkiye'de olsa yer yerinden oynar! Fransa'da polis yasak saatine yetişemeyenlere ceza yağdırdı
Dünya

Türkiye'de olsa yer yerinden oynar! Fransa'da polis yasak saatine yetişemeyenlere ceza yağdırdı

Fransa'da sokağa çıkma yasaklarına saatler kala trafikte kalan vatandaşlara polis ceza yağdırdı. Saat 18.00'da başlayan yasak öncesi sokakta..
‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu
Ekonomi

‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda büyük belirsizlik sürerken gümüş fiyatları yükselişe geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan konuya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay