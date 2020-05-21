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Dünya

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 36 bini aştı

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 338 artarak 36 bin 42’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:47:00 -
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 36 bini aştı

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 338 artışla 36 bin 42 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 615 artarak 250 bin 908’e çıktı.

Bir günde 128 bin 340 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 3 milyon 90 bin 566’ye yükseldi.

Antikor testi

Öte yandan İngiliz hükümeti ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, antikor testleri ihtiyaç duyanlara ücretsiz olarak verilecek ancak sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak.

Testlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ile ilgili ise ayrıntı verilmedi.

İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.

Antikor testiyle bir kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.

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