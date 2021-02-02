İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 bin 13'e yükseldi
İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi.
Vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 840 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı.
Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
Aşı yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.