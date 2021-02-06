İngiltere'de koronavirüs tablosu kötüye gidiyor!

İngiltere'de 828 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 92 oldu.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kayıplarındaki yüksek artış sürüyor.

Son 24 saatte 18 bin 262 vaka sayısı

Resmi makamların açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 18 bin 262 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835’e yükseldi.

Bir günde 828 ölüm

Virüs tedavisi gören 828 kişinin ise hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 92 olarak duyuruldu.