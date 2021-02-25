İngiltere'de koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 122 bin 70'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 bin 985 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 154 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 122 bin 70'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 18 milyon 691 bin 835'e ulaştı, bunlardan 700 bin 718'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 16 bin 59 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 118'i yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, Birleşik Krallık Baş Tıp Görevlileri (CMOs) ülkede hastanelerde yatan hasta sayısının azalmasıyla birlikte Kovid-19 uyarı seviyesinin en yüksek olan 5'ten 4'e düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 5 aşamalı Kovid-19 uyarı seviyesi bulunuyor, 5. seviye salgının sağlık hizmetlerine ciddi baskı uyguladığı anlamına geliyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya'nın baştabipleri ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) başkanından oluşan CMOs, hükümete tavsiyelerde bulunuyor.