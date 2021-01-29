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Dünya İngiltere'de korkutan rakam
Dünya

İngiltere'de korkutan rakam

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 00:48:00 -
İngiltere'de korkutan rakam

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 680 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.

Son 24 saatte 1239 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 103 bin 126'ya yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 447 bin 199'a ulaştı, bunlardan 476 bin 298'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 931 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 937'si yoğun bakımda bulunuyor.

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