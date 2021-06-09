İngiltere'de korkutan gelişme! Yeni vakalarda görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, bahar aylarında Hindistan’da görülen ve geometrik diziyle bulaşarak yayılan Hindistan varyantına 'coğrafi damgalama'yı önleme amacıyla 'Delta' adını verdi.

Şimdi 'Delta virüsü' yeniden açılan ve normalleşme adımlarını hızlandıran İngiltere’yi tehdit ediyor.

Bahar aylarında Hindistan’da görülen ve geometrik diziyle bulaşarak yayılan yeni varyanta 'Delta' adı verildi.

Pazartesi günü İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock 'Yeni varyant Delta’nın ülkede yeni vakalarda çoğunluğu oluşturduğunu' söyledi.

Milliyet'ten Güner Cıvaoğlu'nun yazısına göre, pandemi sürecinde ortaya çıkan çok sayıda varyanttan biri olan Delta varyantı, 'en endişe verici varyant' olarak tanımlanıyor.

Delta virüsü, 'Alfa' olarak bilinen ilk varyanta göre yüzde 50 daha bulaşıcı.