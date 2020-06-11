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Aktüel

İngiltere'de köle tacirinin yıkılıp nehre atılan heykeli sudan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:33:57 -
İngiltere'de köle tacirinin yıkılıp nehre atılan heykeli sudan çıkarıldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de devrilip nehre atılan köle taciri Edward Colston'ın heykeli, müzede sergilenmek üzere sudan çıkarıldı.

Bristol Kent Konseyinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, köle tacirinin heykelinin nehirden çıkarıldığı görüldü.

Açıklamada ise "Müzeler koleksiyonumuzun bir parçası olmadan önce güvenli bir yere götürülüyor." ifadesi kullanıldı.

Köle ticaretini uzun yıllar elinde tutan Kraliyet Afrika Şirketinin yönetiminde rol aldığı sürede 100 bin Afrikalının Atlantik ötesindeki İngiliz sömürgelerine köle olarak taşınmasından sorumlu köle taciri Edward Colston (1636-1721), kirli ticaretten kazandığı parayı Bristol ve Londra'da "hayır işlerine" harcamasıyla tanınıyor. Bu nedenle pek çok sokak ve bina da onun adını taşıyor.

Tarihi kayıtlara göre, Colston'ın ticaretini yaptığı 100 bin Afrikalıdan 20 bini daha gemi yolculuğu sırasında hayatını kaybetti. Bunların bir kısmı da gemide baş gösteren gıda ve su kıtlığı nedeniyle güverteden denize atıldı.

- Polis soruşturma başlatmıştı

Geçen hafta sonu yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde, protestocular köle tacirinin heykelini iple çekerek devirmiş ve nehre atmıştı.

Kent polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve faillerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Priti Patel de Colston heykelinin devrilmesinin, "tamamen utanç verici" olduğunu söylemiş, polisin olayın peşini bırakmamasını istemişti.

Colston'ın heykelinin başına gelenlerin ardından başka bir köle taciri ve sahibi Robert Milligan'ın (1746-1809) Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

Ülkede kölelik ve sömürgecilikte payı olan diğer kişilerin heykelleriyle ilgili tartışmalar ise sürüyor.

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