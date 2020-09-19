İngiltere'de karantina karşıtı eylem
Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da halk, karantina uygulamasına karşı sokaklara indi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa’nın birçok noktasında etkisini tekrar göstermeye başladı. Bununla birlikte birçok hükümet, salgına karşı tekrar kısıtlamalara gitmeye karar verdi. İngiltere’de de vaka sayılarının artması nedeniyle bir açıklama yapan Başbakan Boris Johnson, ikinci dalganın geldiğini ve salgının yayılmasıyla yeni tedbir almak zorunda kalacaklarını söyledi.
Başbakan Johnson’ın ardından bazı kısıtlamaların geri geleceği söylentisinin yayılmasıyla birlikte, karantina uygulamasının da tekrar hayata geçirileceği iddia edildi.
Karantina iddialarının ardından binlerce kişi, başkent Londra’da sokağa indi. Göstericiler, çeşitli pankartlar açarak karantina uygulamasını protesto etti. Pankartlarda, “Özgürlük Korku Değil” , “Dolandırıcılık” gibi ifadeler yer aldı.
Polis, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle göstericilerin dağılmasını istedi. Eylemcilerle polis arasında gerilim yaşandı. Olaylarda bazı İngilizler gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemci sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İngiltere’de toplam koronavirüs vaka sayısı 390 bin 358’e ulaştı. Toplam 41 bin 759 kişi hayatını kaybetti.