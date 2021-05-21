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Dünya İngiltere'de İsrail'e ait SİHA fabrikasında üretim durduruldu!
Dünya

İngiltere'de İsrail'e ait SİHA fabrikasında üretim durduruldu!

İngiltere'nin Leicester kentinde İsrail'e ait bir SİHA fabrikası, Filistin'e destek veren eylemcilerin protestosu nedeniyle iki gündür üretim yapamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 18:13:00 -
İngiltere'de İsrail'e ait SİHA fabrikasında üretim durduruldu!

Filistin yanlısı eylemcilerin protestosu nedeniyle nda 2 gündür üretim yapılamıyor.

SİHA fabrikasında Filistin protestosu

İngiltere merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin 19 Mayıs'ta Leicester'da Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri devam ediyor.
Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.

Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtti. Eylem nedeniyle 2 gündür üretim yapılamadığı öğrenildi.

Bu arada bir grup kişi de eylemcilere destek vermek için olay yerine geldi.

Bu arada polis, eylemcilere su ve gıda vermek isteyen bir kişiyi gözaltına aldı. Palestine Action, Twitter hesabından bu kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Filistin'le dayanışmayı destekleyen itfaiye müdahale etmeyi reddetti

Öte yandan Leicester'daki bir itfaiyeciler sendikası, üyelerinin çatıdaki protestocuların güvenliğini sağlamak için olay yerine çağrıldıklarını duyurdu.

İtfaiye Birliğinin, protestocuların Filistin'le dayanışma grubu Palestine Action'ı temsil ettikleri konusunda bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, kendilerinin insanlara gururla hizmet eden kişiler oldukları vurgulanarak, "Söz konu kişilerin (eylemcilerin) güvenliğinden emin olunduktan sonra, İtfaiye Birliği üyeleri olaydan çekildi." bilgisi paylaşıldı.

İtfaiye Birliği Başkanı Graham Vaux ise, sendikanın "Filistin'le dayanışma ve protesto hakkını desteklediğini" belirtti.

 

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