  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İngiltere'de Instagram fenomenlerine dönük yeni karar
Teknoloji

İngiltere'de Instagram fenomenlerine dönük yeni karar

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, İngiltere'de gizli ürün reklamı yapıp para kazanan fenomenlere göz açtırmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:35:00 -
İngiltere'de Instagram fenomenlerine dönük yeni karar

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, İngiltere'de gizli ürün reklamı yapıp para kazanan fenomenlere göz açtırmama kararı aldı.

Alınan yeni karara göre, fazla takipçisi olan sosyal medya fenomenleri reklam olduğunu ve karşılığında para aldıklarını açıkça belirtmeden ürün tanıtımı yapamayacak.

İngiltere’deki Instagram platformunu yöneten Facebook İrlanda, binlerce takipçisi olan ve şirketlerden ürünlerini tanıtarak büyük meblağlar kazanan kişilere yönelik yeni bir karar verdi.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumunca (CMA) yapılan açıklamaya göre Instgram fenomenlerinin paylaştıkları fotoğraflar ve videolarda gizli reklamlara son vermek için tedbir almayı taahhüt etti.

Değişiklikleri 'çok mühim' olarak tanımlayan CMA'ya göre fenomenlerin ürünleri açıkça reklam olduğunu belirtmeden tanıtmaları ciddi anlamda güçleştirilecek.

Buna göre artık sosyal medya fenomenleri bir ürün ya da hizmete tanıtım yapmadan herhangi bir teşvik veya para alıp almadığını belirtmek mecburiyetinde...

Tespit edilecek

Instagram ayrıca, kullanıcıların açık bir şekilde bir gönderinin reklam içerip içermediğini söylemediği durumları tespit etmek için de teknolojiye başvuracak. Teknolojinin ne olduğu veya nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntı bildirilmedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan skandal video
Gündem

Ermenistan'dan skandal video

Azerbaycan'a verilen desteği hazmedemeyen Ermenistan, Türkiye'yi yayımladıkları bir video ile karalamaya çalıştı. Ermenistan, Türkiye'nin iş..
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!
Gündem

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!

Darbe çağrışımı yapan 'ışıklar yanıyor' şeklindeki skandal paylaşımı ile hemen hemen her kesimden büyük tepki alan Anayasa Mahkemesi üyesi E..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay