İngiltere'de Instagram fenomenlerine dönük yeni karar

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, İngiltere'de gizli ürün reklamı yapıp para kazanan fenomenlere göz açtırmama kararı aldı.

Alınan yeni karara göre, fazla takipçisi olan sosyal medya fenomenleri reklam olduğunu ve karşılığında para aldıklarını açıkça belirtmeden ürün tanıtımı yapamayacak.

İngiltere’deki Instagram platformunu yöneten Facebook İrlanda, binlerce takipçisi olan ve şirketlerden ürünlerini tanıtarak büyük meblağlar kazanan kişilere yönelik yeni bir karar verdi.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumunca (CMA) yapılan açıklamaya göre Instgram fenomenlerinin paylaştıkları fotoğraflar ve videolarda gizli reklamlara son vermek için tedbir almayı taahhüt etti.

Değişiklikleri 'çok mühim' olarak tanımlayan CMA'ya göre fenomenlerin ürünleri açıkça reklam olduğunu belirtmeden tanıtmaları ciddi anlamda güçleştirilecek.

Buna göre artık sosyal medya fenomenleri bir ürün ya da hizmete tanıtım yapmadan herhangi bir teşvik veya para alıp almadığını belirtmek mecburiyetinde...

Tespit edilecek

Instagram ayrıca, kullanıcıların açık bir şekilde bir gönderinin reklam içerip içermediğini söylemediği durumları tespit etmek için de teknolojiye başvuracak. Teknolojinin ne olduğu veya nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntı bildirilmedi.