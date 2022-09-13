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Dünya İngiltere'de ilk kez kamera gören çocukların tepkisi!
Dünya

İngiltere'de ilk kez kamera gören çocukların tepkisi!

Sosyal medyada yıllar önce İngiltere'de ilk kez kamera gören çocukların tepkisinin yer aldığı bir video yayınlandı. Sonradan renklendirilen görüntülerde, çocukların kameraya verdikleri tepki dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 23:15:00 - 2022-09-13 23:59:37

On yıllar önce İngiltere ilk defa kamera gören çocukların tepkisinin yer aldığı video sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde, eski döneme ait giyimleri dikkat çeken kalabalık İngiliz halkı, sokakta yürürken, kamera kayda girdi.

Ne olduğunu belki anlayamadıkları kameraya bakıp gülen İngilizlerin, çocukları tarafından verilen tepki ise dikkat çekti.

Çocukların şaşkın hallerinin yer aldığı video en çok izlenenler arasına girdi.

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