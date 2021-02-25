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Dünya İngiltere'de ilginç olay! Onlarcası ele geçirildi
Dünya

İngiltere'de ilginç olay! Onlarcası ele geçirildi

İngiltere'de bir eve düzenlenen polis baskınında 80 adet timsah başı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:07:00 -
İngiltere'de ilginç olay! Onlarcası ele geçirildi

İngiltere'nin Birmingham şehrinin kuzeyinde yer alan banliyö bölgesi Perry Barr'deki bir eve yapılan polis baskınında 80 adet timsah başı ele geçirildi.

Ortak soruşturmada Ulusal Yaban Hayatı Suçları Birimi'nden (NWCU) memurlar ve yaban hayatı suçları memuru gönüllüler yer aldı.

Yetkililerce yapılan açıklamada, "Kafaların yurt dışından yasadışı olarak ithal edildiğine ve eBay aracılığıyla tüm dünyadaki alıcılara büyük bir kârla satıldığına dair bilgi aldık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: star.com.tr

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