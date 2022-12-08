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Ekonomi İngiltere'de iflaslar yüzde 60 arttı!
Ekonomi

İngiltere'de iflaslar yüzde 60 arttı!

İngiltere'de hayat pahalılığı, düşük talep ve yüksek maliyetler nedeniyle son bir yıl içinde iflas eden restoran sayısı yüzde 60 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 17:48:00 -
İngiltere'de iflaslar yüzde 60 arttı!

İngiltere'de hayat pahalılığı, düşük talep ve yüksek maliyetler nedeniyle son bir yıl içinde iflas eden restoran sayısı yüzde 60 arttı.

Muhasebe, vergi danışmanlık şirketi Mazars'ın verilerine göre, İngiltere'de son bir yılda kepenk kapatmak zorunda kalan restoran sayısı yüzde 60 artarak 1.567'ye ulaşırken, bu restoranların 453'ü son 3 ay içerisinde kapandı.

İngiltere'de iflas eden restoran sayısı geçen yıl 984 olarak kayıtlara geçmişti.

"Restoranları oldukça zor bir kış dönemi bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mazars Ortaklarından Rebecca Dacre, "İngiltere'de restoranlarda iflaslar salgın dönemindekinden daha fazla. Maliyetlerdeki artış, kredi maliyetlerindeki yükseliş, zayıflayan tüketici talebi oldukça olumsuz bir birleşim oluşturuyor. Restoran sahipleri bu zamana kadar bu kadar negatif unsurun bir araya geldiğini görmedi. Normal koşullarda Noel dönemi işletmeler için destekleyici bir dönemdir. Restoranları oldukça zor bir kış dönemi bekliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini duyurmuştu.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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