İngiltere'de iflas dalgası!

Birleşik Krallık'ta Kovid-19 dönemindeki kapanmalar, tüketici alışkanlıklarındaki değişim, artan faiz oranları ve hayat pahalılığı nedeniyle perakende mağazaları, kepenklerini peş peşe indirmek zorunda kalıyor. Ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden olan ve 12 bin kişiye istihdam sağlayan Wilko'nun bu ayın başında iflas bildiriminde bulunması, dikkatlerin bir kez daha perakende sektöründeki sorunlara çevrilmesine neden oldu.

İFLASLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Ülke çapında 400 mağazaya sahip Wilko'nun iflas bayrağını çekmesinin ardından gelecek dönemde perakende sektöründeki iflasların sayısının daha da artması bekleniyor. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, ülkede son 5 yılda yaklaşık 6 bin mağaza kepenk kapatmak zorunda kaldı.

"HAYALET KASABA" ENDİŞESİ

BRC verilerine göre, Birleşik Krallık'ta bu yılın ikinci çeyreğinde alışveriş merkezlerindeki perakende satış mağazalarının yüzde 17.8'i, alışveriş caddelerindeki mağazaların ise yüzde 13.9'u boş durumda.

Enerji fiyatları ve maliyetler nedeniyle zor günler yaşayan ülkenin eğlence mekânları da iflas rüzgârından etkilenmiş durumda. Haziran ayı itibarıyla ülkede son 12 ayda iflas eden eğlence mekânı sayısı yüzde 80 artarak 729'a ulaştı. Ülkede perakende mağazalarının peş peşe iflas bildiriminde bulunmasıyla alışveriş caddelerinin adeta "hayalet kasabasına" dönüşmesinden endişe ediliyor.

Başkent Londra'da alışverişin kalbinin attığı Oxford Caddesi'nde son birkaç yıl içerisinde Topshop, Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Debenhams, Oasis ve Warehouse gibi ünlü zincirler mağazalarını

kapatmak zorunda kaldı. Oxford Caddesi'nde boşalan mağazaların bazılarının yerini, ucuz Amerikan şekerleme dükkânlarının alması ise ülkenin alışveriş kültüründeki değişimin en görünür örneği.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BOOTS 300 MAĞAZA KAPATIYOR

Argos: Mobilya ve eşya zinciri 100 mağazasını kapatacak.

Boots: Ecza ve kişisel bakım ürünleri zinciri, haziran ayında yaptığı açıklamada, gelecek 12 ay içerisinde 300 mağazasını kapatmayı planladığını duyurmuştu.

Mars&Spencer: Ülkenin önemli perakende zinciri bu yıl içerisinde 20 mağazasını kapatmayı planlıyor.

H&M: Bu yılın başında Birleşik Krallık'taki 4 mağazasının kapatılacağını açıkladı.

Superdry: Giyim zinciri yakın zamanda ülkedeki 8 mağazasının kepenklerini indirmek

zorunda kaldı.