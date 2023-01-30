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Kültür - Sanat İngiltere’de heyecanlandıran tarihi keşif: Dünyada İlk kez çıkarılan son fosil! O milyonlarca yıl yaşında!
Kültür - Sanat

İngiltere’de heyecanlandıran tarihi keşif: Dünyada İlk kez çıkarılan son fosil! O milyonlarca yıl yaşında!

"Deniz ejderi" olarak anılan ihtiyozor türüne ait gün yüzüne çıkarılan son fosil, İngiltere'de paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendiriliyor

Yeniakit Publisher
2023-01-30 21:50:00 - 2023-01-30 21:58:50
İngiltere’de heyecanlandıran tarihi keşif: Dünyada İlk kez çıkarılan son fosil! O milyonlarca yıl yaşında!

İngiltere'nin orta kesimini kaplayan Midlands bölgesinde açığa çıkarılan devasa boyutlu 'deniz ejderi' fosili, ülkenin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.

Dinozorların var olduğu çağlarda bugünkülerden çok daha geniş okyanuslarda yaşayan balık şeklinde deniz sürüngenleri olan ihtiyozor türüne ait iskeletin boyu 10 metre, kafatasının ağırlığı da yaklaşık 1 ton olarak ölçüldü. 180 milyon yaşında olduğu tahmin edilen fosil, İngiltere topraklarında bulunan en büyük ve en iyi şekilde korunmuş ihtiyozor fosili olarak kayıtlara geçti

Sputnik'te yayınlanan habere göre, fosil ilk olarak Şubat 2021'de ülkenin en büyük rezervuarı Rutland'da keşfedildi. 1970'lerde rezervuarın inşası sırasında iki daha küçük ihtiyozor fosili bulunmuştu ama iskeletleri tam halde değildi.

Diş ve gözleri çok büyük olduğu için 'deniz ejderi' olarak anılan ihtiyozorlara ait ilk keşif, fosil avcısı Marry Anning tarafından 19. yüzyılın başlarında yapılmıştı.

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