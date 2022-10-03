İngiltere’de halk kapital düzene isyan etti: Zenginleri vergilendirin!

Enflasyonun 40 yıl sonra çift haneyi gördüğü İngiltere'de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı seslerini yükseltmek için sokağa çıktı.

Başkent Londra'da King's Cross Tren İstasyonu önünde toplanarak hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, "Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın", "Grevleri destekleyin" ve "Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülke genelindeki birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve işçi sendikasının yanı sıra çevreci grupların da destek verdiği gösteride, protestocular, "Yeter artık", "Adil maaş zammı istiyoruz" sloganları attı ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Protestoculardan Tim, ülkede uzun zamandır devam eden ekonomik kriz olduğunu belirterek, "İnsanlar uzun zamandır fakir ve şimdi petrol krizi ve artan enerji maliyeti, bu durum zor durumdakiler için inanılmaz. İnsanlar bu şekilde yaşamaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’na açıklama yapan bir diğer protestocu Sarah ise hayat pahalılığı nedeniyle gösteriye katıldığını dile getirdi: "Çalınan, bize ait olan tüm parayı geri istiyoruz. Onu geri almak niyetindeyiz." dedi.

Demiryolu işçileri de grevde

İngiltere'de yaklaşık 50 binden fazla demir yolu işçisinin üyesi olduğu 4 sendika, ücret artışı ve çalışma koşulları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle dün, yeniden grev kararı aldı.

İngiltere'de yükselen hayat maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz olduğunu savunan demiryolu işçilerinin başlattıkları grev sonrası, iptal edilen tren seferleri hasebiyle ülke genelinde ulaşım olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Greve giden demir yolu çalışanlarından Chris Joyce "Herkes için zor bir kış olacak, zaten öyle. 2019'dan beri maaş artışımız olmadı ve hepimiz zorlanıyoruz." dedi.