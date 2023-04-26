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Ekonomi İngiltere'de gıda krizi büyüyor!
Ekonomi

İngiltere'de gıda krizi büyüyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-26 09:17:00 -
İngiltere'de gıda krizi büyüyor!

İngiltere'nin gıda bankaları ağı, daha fazla insanın yaşam maliyeti krizi nedeniyle mücadele etmesi nedeniyle dağıttığı gıda kolilerinin sayısının yüzde 37 arttığını söyledi.

İngiltere genelinde bin 300 gıda bankası merkezinden oluşan ağı takip eden Trussell Trust, çocuklar için bir milyondan fazla kolinin sağlandığını söyledi.

Yıl boyunca, 760 bin kişinin ilk kez gıda bankası kullandığı ve bu rakamın yıldan yıla yüzde 38 arttığı açıklandı.

Bu, artan yaşam maliyetlerine karşı düşük geliri dengeleyemeyen insanların sayısındaki benzeri görülmemiş artışın ardından geldi.

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