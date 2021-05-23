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Dünya İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi
Dünya

İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, terörist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:07:00 -
İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, terörist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti.

Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, terörist İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, işgalci terörist İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Londra Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 7 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının erkek olduğu belirtildi.

 

 

 

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