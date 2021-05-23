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Dünya İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti
Dünya

İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:25:00 -
İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti

Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Protesto sırasında göstericiler bir araca zarar verdi.

Londra Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 7 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının erkek olduğu belirtildi.

 

 

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