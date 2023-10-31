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Sosyal Medya İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup McDonald'a fare bıraktı: Canın cehenneme İsrail
Sosyal Medya

İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup McDonald'a fare bıraktı: Canın cehenneme İsrail

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:04:00 -

İngiltere'de Filistin destekçisi bir kişi, McDonald's şubesine bir kutu dolusu fare bıraktı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken ABD ve İngiltere'den tepkiler yükseliyor. Birçok Yahudi bile Filistin'deki sivil katliamına karşı sessiz kalamazken dünya liderleri olan biteni izlemekle yetniyor.

Katliama dur demek isteyen vatandaşlar İsrail destekçisi firmaları çeşitli yöntemlerle protesto ediyor.

Son olarak İsrail karşıtı bir protestocu, Londra'da kalabalık bir McDonald's şubesine, bir koli dolusu fare bıraktı.

Sonrasında ise "Canın cehenneme İsrail!" diye bağırdı.

O esnada McDonald'sta olan müşteriler neye uğradığını şaşırırken video sosyal medyada hızla yayıldı.
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