İngiltere'de enerji faturaları artıyor!

İngiltere'de hane halklanrının enerji faturaları ocak ayından itibaren yeniden artacak

İngiltere'de hane halklarının enerji faturaları ocak ayından itibaren yeniden yükselecek.

Enerji danışmanlık şirketi Cornwall Insight, ocak ayından mart ayına kadar geçerli olacak %5'lik bir artış yapılmasını ve tipik bir hane için enerji faturasının 1834 sterlinden 1931 sterline çıkarılmasını bekliyor.

İngiltere'de Ofgem enerji fiyat tavanını perşembe günü açıklayacak.

Tahminler, enerji faturasının nisan ayı başından itibaren 1.853 sterline düşeceğini, ancak gelecek yıl Temmuz ayına kadar bugünkü seviyenin altına inmeyeceğini gösteriyor.

Cornwall Insight, son zamanlarda ılıman seyreden havaların gaz fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu ve bu durumun devam etmesi halinde gelecek yıl faturaların azalmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

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Bununla birlikte, keskin fiyat düşüşleri beklemediklerini belirten Cornwall Insight'ın baş danışmanı Dr. Craig Lowrey, "İstikrarsız bir toptan enerji piyasası ve Birleşik Krallık'ın enerji ithalatına olan bağımlılığı, enerji faturalarının mevcut seviyelerden yükselmesini kaçınılmaz kılıyor. Bu durum, hanehalklarını bir kış daha salgın öncesi seviyelerden yüzlerce pound daha yüksek faturalarla ve uygun fiyatlı sabit anlaşmalarla karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.