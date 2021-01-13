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Dünya İngiltere'de en yüksek ölüm oranına ulaşıldı
Dünya

İngiltere'de en yüksek ölüm oranına ulaşıldı

İngiltere'de koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte bin 564 kişinin ölümüyle en yüksek can kaybı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:40:00 -
İngiltere'de en yüksek ölüm oranına ulaşıldı

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 564 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 767'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 564 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 84 bin 767'ye yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 47 bin 525 yeni vaka

Ülkede son 24 saat içinde 47 bin 525 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 211 bin 576'ya yükseldi.

7 gün 24 saat aşılama yapılacak

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'deki koronavirüs aşılama merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılacağını belirterek, haftada 7 gün 24 saat hizmet verecek aşılama merkezlerinin oluşturulacağını açıkladı.

Johnson, aşı tedariğine bağlı olarak başlayacak pilot uygulamanın "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşeceğini belirtti.

 

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