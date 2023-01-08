İngiltere'de camiye saldırı!
İngiltere'nin Shiffield bölgesindeki Abdullah bin Mesud Camisi'ne İslam düşmanları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda cami ile içindeki eşyalar tahrip edildi.
Yeniakit.com.tr
İslamofobinin hızla yayıldığı İngiltere'de Abdullah bin Mesud Camisi saldırıya uğradı.
Shiffield bölgesindeki camiyi hedef alan saldırganlar, camiyi ve içindeki eşyaları tahrip etti.
Saldırıda camide bulunan Kur'an'ı Kerimlerle, yoksullar için dağıtılması amacı ile muhafaza edilen yardım malzemeleri ve diğer birçok eşya tahrip edildi.
İngiltere polisi saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.