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Dünya İngiltere'de büyük skandal! Evli Bakan böyle yakalandı
Dünya

İngiltere'de büyük skandal! Evli Bakan böyle yakalandı

Koronavirüsle mücadelede İngiltere'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen üç çocuk sahibi Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla gayrimeşru ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:53:00 -
İngiltere'de büyük skandal! Evli Bakan böyle yakalandı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı büyük bir krize sürüklerken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Virüsle mücadelede ağır kayıplar veren ülkede Başbakan Boris Johnson’la birlikte eleştirilerin hedefindeki isim Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu.

Johnson hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Hancock, bu kez çok daha farklı bir olayla İngiliz kamuoyunun gündeminde. 42 yaşındaki Hancock’un, üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşi Martha Hancock’u aldattığı ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre bu isim hiç de yabancı değil.

Bakan Hancock, bir süredir danışmanı Gina Coladangelo ile gayrimeşru ilişki yaşıyor. The Sun’ın elde ettiği görüntülerde, Hancock ve Coladangelo’nun öpüştükleri anlar kameralara anbean yansıdı. Gazetenin haberine göre ikilinin o anları Hancock’un Whitehall’daki ofisinde 6 Mayıs’ta kaydedildi.

Üniversiteden arkadaşlarmış

Evli ve üç çocuk annesi olan 43 yaşındaki Coladangelo, geçtiğimiz yıldan bu yana Hancock’un danışmanları arasında yer alıyor. İngiliz basını, Coladangelo ve Hancock’un tanışıklıklarının geçmişe dayandığını, Oxford Üniversitesi’nde öğrenci oldukları dönemde arkadaş olduklarını yazdı.

Hancock’un salgınla mücadele döneminde karıştığı bu ihanet skandalına karşı nasıl bir açıklama yapacağı İngiltere’de merakla bekleniyor.

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Yorumlar

aynen böyle

ooooohoooo bizde bir parti varki böyle işler sıradan olduğundan hiç konuşmuyorlar bile
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