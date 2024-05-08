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Dünya İngiltere’de büyük kaos gündeme bomba gibi düştü! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü! Durduruldu
Dünya

İngiltere’de büyük kaos gündeme bomba gibi düştü! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü! Durduruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:28:00 -
İngiltere’de büyük kaos gündeme bomba gibi düştü! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü! Durduruldu

İngiltere’deki havalimanlarındaki pasaport sistemi çökünce anlık giriş çıkış faaliyetlerini durduran ülkede peş peşe ilk defa böylesi kaos yaşandı. Pasaportların manuel olarak kontrol edilmesi nedeniyle onlarca metrelik kuyruklar oluştu. En son ne durumda?

İngiltere’deki havalimanlarındaki pasaport sistemi çökünce kaos yaşandı. Pasaportların manuel olarak kontrol edilmesi nedeniyle onlarca metrelik kuyruklar oluşurken, çoğu kişi de uçakları kaçırdı!
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı, Gatwick Havalimanı ve Heathrow Havalimanlarında yaşanan sistem arızası nedeniyle uçuşlarda büyük aksama meydana geldi. Kısa zamanda söz konusu arızanın ülke çapında yaşandığı belirlendi.

KAOS ÇIKTI

Havalimanlarında pasaport kontrol sisteminin çökmesi sonrasında, 4-5 görevlinin pasaportları manuel olarak kontrol etmeye başlamasıyla binlerce kişi tek bir bölgeye dolmaya başladı. Yoğunluk kısa sürede metrelerce kuyruk oluşmasına ve bir kaos yaşanmasına sebep oldu.

YEREL SAATLE GECE 02.00’DE ÇÖZÜLDÜ

İngiltere İçişleri Bakanlığı söz konusu arızanın sabah 02.10 civarı düzeltildiğini açıklarken, yaşana problemin siber saldırıdan kaynaklandığını düşünmediklerini söyledi.

İngiltere’de kaos! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü metrelerce kuyruk oluştu
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