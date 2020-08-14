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Aktüel

İngiltere'de bir nükleer tesis, tehlikeli kimyasallara rastlandığı gerekçesiyle tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:47:18 -
İngiltere'de bir nükleer tesis, tehlikeli kimyasallara rastlandığı gerekçesiyle tahliye edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Cumbria kentindeki Sellafield nükleer sitesindeki yeniden işleme tesisinde, rutin aramalar sırasında tehlikeli olabilecek bazı kimyasal maddelere rastlandığı ve tesisin tahliye edildiği bildirildi.

Sellafield nükleer sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu sitedeki Magnox Yeniden İşleme Tesisi'nde dün yapılan rutin aramalar sırasında, uygun sıcaklıkta muhafaza edilmediği takdirde tehlikeli olabilecek organik peroksit kimyasallarının bulunduğu belirtildi.

Bomba imha ekiplerinin çağrıldığı tesiste tehlikeli kimyasalları temizleme çalışmalarının devam ettiği ve tesisin tahliye edildiği ifade edildi. Tesiste çalışmalara bir süre ara verileceği, nükleer bir güvenlik sorununun yaşanmadığı kaydedildi.

İngiltere'nin Cumbria kentindeki Sellafield nükleer bölgesinde depolanan nükleer atıklar yeniden işleniyor.

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